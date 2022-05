Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Laubbläser von Ladefläche entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Dieselstraße; Dienstag, 03.05.2022, 07:30 Uhr - 08:55 Uhr

NORTHEIM (TH) Am Dienstagmorgen, 03.05.2022, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 08:55 Uhr, ist es in der Dieselstraße in Northeim zu einem Diebstahl eines Laubbläsers gekommen.

Dieser befand sich auf der Ladefläche eines am Straßenrand abgestellten Pritschenwagens eines Landschaftsbauunternehmens und wurde in einem unbeobachteten Moment durch bislang unbekannte Täter entwendet. Hierdurch entstand dem geschädigten Unternehmen aus Dassel ein Schaden i. H. v. ca. 600,--- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Northeim unter der Tel.: 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell