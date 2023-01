Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrerwechsel brachte nichts - beide Fahrzeugführerinnen betrunken

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte am Sonntag, 15.01.2023, gegen 06.20 Uhr, einen in der Wiesentalstraße vor ihm in Schlangenlinien fahrenden Pkw mit, welcher auch den Bordstein mehrfach touchiert habe. In Höhe einer Tankstelle habe der Pkw kurz angehalten und zwei Frauen hätten einen Fahrerwechsel vollzogen. Kurze Zeit später konnte der Pkw von der Polizei angehalten werden. Bei beiden Frauen konnte Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Tests ergaben bei beiden Frauen ein identisches Ergebnis von etwa 1,1 Promille. Wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr erfolgte bei der 29 Jahre alten und 26 Jahre alten Frau eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein der 29-Jährigen konnte sichergestellt werden. Die 26-Jährige besitzt wohl keinen Führerschein.

