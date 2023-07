Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Heidelberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd kontrollierte am Sonntag, gegen 23 Uhr, in der Hagellachstraße den Fahrer eines Fiats. Der 55-Jährige konnte zwar keinen Führerschein vorzeigen, versicherte aber, dass er einen italienischen zu Hause habe. Da er unweit der Kontrollörtlichkeit wohnte, fuhr die Streife gemeinsam mit ihm dorthin. Als eine Beamtin den nun vorgezeigten Führerschein genauer in Augenschein nahm, fielen ihr mehrere Hinweise für eine Fälschung des Dokuments auf. Ein späterer technischer Abgleich auf dem Polizeirevier bestätigte den Verdacht. Es stellte sich heraus, dass der 55-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell