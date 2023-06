Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in der Freiligrathstraße - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Montag, 12.06.23, in der Zeit zwischen 07:50 -11:30 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße, Höhe Hausnummer 31, zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde bei einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Opel Astra, Farbe schwarz, der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell