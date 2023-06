Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus einem Gemischtwarenladen

Wilhelmshaven (ots)

Am 17.06.2023 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Diebstahl in einem Gemischtwarenladen in der Posener Straße in Wilhelmshaven Drei männliche Beschuldigte betraten den Verkaufsraum und wurden durch einen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie ein paar Kopfhörer und ein paar Schuhe verstauten und den Eingangsbereich verlassen wollten, ohne die Waren im Wert von knapp 70 EUR zu bezahlen. Nachdem die 19, 22, und 23-jährigen Wilhelmshavener auf den Umstand hingewiesen wurden, ließen sie das Diebesgut zurück und flüchteten durch ein Eingangsbereich, wo sie einen weiteren Mitarbeiter verbal bedrohten. Der verständigte Einsatz- und Streifendienst konnte die Täter im Nahbereich antreffen und die Personalien feststellen. Gegen sie wurden Strafanzeigen gefertigt.

