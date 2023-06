Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Raub in Varel - der Täter flüchtet ohne Beute - Polizei sucht Zeugen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Varel (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden, 20.06.2023, kam es in der Waisenhausstraße zu einem versuchten Raub, zu dem die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bittet! Nach bisherigem Ermittlungsstand begab sich ein bislang unbekannter männlicher Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Der Bewohner trat gegen kurz vor 07:00 Uhr vor seine Haustür und traf auf den zu dieser Zeit bereits vor ihm stehenden Täter. Dieser drängte den 88-Jährigen unter Vorhalt eines Messers in das Haus, die dort befindliche Ehefrau schrie um Hilfe und schaltete daraufhin die installierte Alarmanlage ein. In der Folge kam es zu einem kleinen Gerangel, bei dem der Senior leicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Die beiden Senioren beschreiben den männlichen Täter als eine schlanke und etwa 180 cm große Person. Zum Zeitpunkt der Tatausführung soll die Person dunkel bekleidet und maskiert gewesen sein. Nach der sofortigen Alarmierung der Polizei schlossen sich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen an, bei denen u.a. auch Diensthunde der Polizeiinspektion/Friesland beteiligt waren. Trotz der intensiven Fahndungsmaßnahmen ergaben sich keine weiteren Hinweise, so dass die Polizei die Bevölkerung zur Aufklärung der Sachlage um Mithilfe bittet und betont, dass jeder Hinweis bei den polizeilichen Maßnahmen helfen kann. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden (20.06.) im Bereich der Waisenhausstraße/B 437 und Umgebung eine auffällige Person oder anderweitig Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

