Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Schwerin (ots)

Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger drang in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft in der Werderstraße ein. Ersten Erkenntnissen nach wurde Bargeld entwendet. Die Polizei kam aufgrund eines Zeugenhinweises bereits in der Nacht zum Einsatz, nahm entsprechend eine Anzeige auf und sicherte Spuren. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell