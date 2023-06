Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter schlägt 18-Jährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen einer Körperverletzung, zu der es am Donnerstag (08.06.2023) gegen 20.25 Uhr in einer Bahnhofsunterführung in Richtung Konrad-Zuse-Straße in Böblingen kam. Ein bislang unbekannter Täter schlug dort aus noch ungeklärten Gründen auf einen 18-Jährigen ein und flüchtete anschließend. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

