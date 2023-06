Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannte beschädigen Bushaltestelle

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten mutmaßlich im Laufe des Mittwochabends (07.06.2023) die Scheibe einer Bushaltestelle am Bahnhofsplatz in Holzgerlingen. Einer Passantin fiel die Beschädigung gegen 23.15 Uhr auf. Möglicherweise kommt ein etwa 17 Jahre alter Jugendlicher als Täter in Betracht, der laut Zeugen mit einer Flasche gegen das Glas geschlagen haben soll. Dieser soll etwa 170 cm groß und mit einer Jeans sowie einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

