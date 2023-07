Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Taschendieb in der Altstadt festgenommen

Heidelberg (ots)

Eine 21-Jährige war von Samstag auf Sonntag zusammen mit ihrer 22-jährigen Freundin in Heidelberg feiern. Um kurz vor Mitternacht tanzten beide in einer Kneipe in der Altstadt, als die 22-Jährige von einem Mann darauf angesprochen wurde, dass ein 31-Jähriger Mann soeben ein Handy aus ihrer Handtasche gezogen habe. Zusammen mit dem aufmerksamen Zeugen, stellte sie den Dieb und holte sich das Mobiltelefon zurück. Ein Türsteher verwies den Täter aus der Gaststätte. Die Polizei wurde aber nicht verständigte. Kurze Zeit später bemerkte die 22-Jährige, dass auch ihr Geldbeutel gestohlen worden war. Die beiden Frauen baten nun die Polizei um Hilfe, welche den Dieb finden und vorläufig festnehmen konnte. Bei seiner Durchsuchung fand man Gegenstände, die man eindeutig der 22-Jährigen zuordnen konnte.

Der 31-Jährige Mann muss sich nun wegen Diebstahl verantworten.

