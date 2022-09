Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pedelec gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz hat eine Frau aus Kaiserslautern den Diebstahl ihres E-Bikes angezeigt. Demnach verschwand das Pedelec am vergangenen Sonntag (28. August) zwischen 8 und 11 Uhr in der Mainzer Straße. Das Fahrrad war in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 95 abgestellt.

Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Sinus Bosch, Modell Tria N8 Wave, im Wert von rund 2.000 Euro. Das Damenrad hat einen silberfarbenen Rahmen. Näheres ist nicht bekannt.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem Fahrrad zu schaffen gemacht hat und damit wegfuhr, oder die wissen, wo das Pedelec jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

