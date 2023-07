POL-PB: Sechs Wohnwagen aufgebrochen

Bad Lippspringe (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 10.07.2023, 08:30 Uhr und Dienstag, 11.07.2023, 06:00 Uhr in eine Lagerhallen am Sandweg in Bad Lippspringe ein und flohen in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter des Bauhofes meldete den Einbruch am frühen Dienstagmorgen. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Rolltor Zutritt, und gelangten dann durch die Bürotür in die Räumlichkeiten. Offenbar ...

mehr