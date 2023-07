Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 10.07.2023, 08:30 Uhr und Dienstag, 11.07.2023, 06:00 Uhr in eine Lagerhallen am Sandweg in Bad Lippspringe ein und flohen in unbekannte Richtung.

Ein Mitarbeiter des Bauhofes meldete den Einbruch am frühen Dienstagmorgen. Der oder die Täter verschafften sich durch ein Rolltor Zutritt, und gelangten dann durch die Bürotür in die Räumlichkeiten. Offenbar hatten die Diebe ausschließlich Interesse an einem bestimmten Hersteller, sie stahlen mindestens 20 Akkus und Geräte der Firma Stihl. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht und/oder kann etwas zu den gestohlenen Geräten sagen? Sachdienliche Hinweise bitte unter 05251 306-0 an die Polizei Paderborn.

