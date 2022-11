Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: LKW von Gewerbegelände gestohlen + Einbruchversuch in Parfümerie

Friedberg (ots)

Butzbach: LKW von Gewerbegelände gestohlen

Diebe haben zwischen Montagabend (23 Uhr) und Dienstagmorgen (8Uhr) von einem Betriebsgelände im Gewerbegebiet "In der Alböhn" (Ortsteil Nieder-Weisel) einen etwa 65.000 Euro teuren LKW des Herstellers Schmitz Cargobull gestohlen. An Lastwagen waren die Kennzeichen "FB-MT 432" angebracht. Die Wetterauer Kripo bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Einbruchversuch in Parfümerie

Ein Straftäter versuchte in der Nacht zu Mittwoch, in die Parfümerie in der Stresemannstraße einzubrechen. Gegen 4 Uhr war der Kriminelle dabei beobachtet worden, wie er mit einem Gegenstand mehrfach gegen die Schaufensterscheibe schlug; offenbar, um das Glas zum Bersten zu bringen. Da ihm dies offenkundig nicht gelang, flüchtete er schließlich in Richtung Aliceplatz. Zeugen beschreiben den männlichen Täter als etwa 175 cm groß, schwarz gekleidet mit dunkler, über den Kopf gezogener Kapuze sowie vermummtem Gesicht. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

