POL-PB: Person bei Kellerbrand verletzt

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mb) Am Wochenende ist an der Fürstenallee in ein Einfamilienhaus und am Merschweg in den Kindergarten eingebrochen worden. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner von Samstagmorgen bis Montagabend und hebelten an der Fürstenallee ein vermutlich auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses auf. Sie gelangten er in das Gebäudeinnere und durchwühlten Schränke ...

