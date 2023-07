Polizei Paderborn

POL-PB: Beim Überholen mit landwirtschaftlichem Gespann kollidiert - Fünf Verletzte

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mb) Beim Überholen eines Traktors mit Anhänger auf dem Rissenweg ist am Montag ein mit fünf Personen besetztes Auto mit dem Gespann zusammengestoßen.

Ein 77-jähriger Landwirt fuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Traktor samt Anhängehäcksler auf der K21 (Rissenweg) von Alfen in Richtung Niederntudorf. Auf gerader Strecke wollte er nach links in einen unbefestigten Feldweg einbiegen. In diesem Moment setzte eine in die gleiche Richtung fahrende 45-jährige Renault-Senic-Fahrerin zum Überholen des Gespanns an. Als die Autofahrerin das Abbiegemanöver bemerkte, versuchte sie vergeblich, die Kollision mit dem Trecker durch eine Vollbremsung zu verhindern. Der Renault prallte frontal gegen die linke Seite des Traktors, der aufgrund des Aufpralls die Einmündung verfehlte und im Graben zum Stillstand kam. Das Auto schleuderte nach links und blieb mit Totalschaden in der Feldwegeinmündung stehen. Bei den fünf leicht verletzten Insassinnen des Renault handelte es sich um eine ukrainische Familie. Die Fahrerin sowie zwei 17-jährige Mädchen wurden am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Zwei Frauen (20/26) kamen nach notärztlicher Erstversorgung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Traktor und der Anhängehäcksler blieben fahrbereit.

