Polizei Paderborn

POL-PB: Rundballen rollt Berg hinab und rammt fahrendes Auto

Büren (ots)

(mb) Glücklicherweise wurde bei diesem ungewöhnlichen Verkehrsunfall am Sonntag auf der Hegensdorfer Straße niemand verletzt. Mehrere tausend Euro Sachschaden blieben dennoch zurück.

Gegen 15.00 Uhr verlud ein Landwirt auf einem Feld zwischen Barkhäuser Straße und Hegensdorfer Straße Stroh-Rundballen. Einer der 250 bis 300 Kilo schweren Strohballen rutschte von der Gabel am Frontlader des Traktors und setzte sich auf einer abschüssigen Wiese in Bewegung. Der schwere Rundballen wurde immer schneller. Er durchbrach ein dichtes Gebüsch und rollte etwa 300 Meter weiter bergab. Dann durchbrach der Strohballen die parallel zur Hegendorfer Straße verlaufende Buschreihe und rammte einen Mitsubishi-SUV, der in Richtung Fürstenberger Straße fuhr. Am Auto wurde die rechte Seite eingedrückt. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon.

Foto 1: Der Strohballen hinterließ seine Spuren in Wiese und Gebüsch

Foto 2: An dieser Stelle rammte der Ballen das SUV

Foto 3: Der beschädigte Mitsubishi

