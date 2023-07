Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Paderborn-Sande (ots)

(vh) Schwer verletzt hat sich am Freitagabend eine 74-Jährigen Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall an der Kreuzung Sennemühlenweg / Vogelweide in Sande. Die Seniorin war gegen 18:15 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Sennemühlenweg in Richtung Ostenländer Straße unterwegs. Sie überquerte die Straße Vogelweide und übersah hierbei einen ebenfalls 74-jährigen Fahrradfahrer, der die Kreuzung aus ihrer Sicht von rechts kommend überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Zweiradfahrer, die keinen Helm trugen, und stürzten auf die Fahrbahn. Während der Fahrradfahrer unverletzt blieb, zog sich die Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen. Zur Sicherung der Unfallspuren wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn eingesetzt.

