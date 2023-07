POL-PB: Weißer Lieferwagen nach Fahrradunfall gesucht

Lichtenau (ots) - (mb) In der Nacht zu Freitag, 07.07.2023, ist an der Torfbruchstraße in eine Bäckereifiliale eingebrochen worden. Die Tat fiel am Freitag gegen 05.45 Uhr auf. Das Schaufenster der im Netto-Markt untergebrachten Bäckerei war über Nacht mit Steinen eingeworfen worden. Die Täter waren in die Räumlichkeiten eingedrungen und hatten einen Tresor aufgebrochen. Aus dem Safe wurde Geld entwendet. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge ...

