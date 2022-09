Lübeck (ots) - Am Mittwochmorgen, 07.09.2022, kurz nach Mitternacht, hat Diensthund "Queen" einen mutmaßlichen Autoaufbrecher aufgespürt, der zuvor vor der Polizei geflüchtet war und sich anschließend in einem Gebüsch versteckt hatte. Dem Mann werden mittlerweile mehrere Aufbrüche zur Last gelegt. Gegen 00:25 Uhr hatte ein Zeuge in der Straße Jerusalemsberg ...

mehr