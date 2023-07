Polizei Paderborn

POL-PB: Junge und Seniorin bei Fahrradunfällen schwer verletzt

Delbrück (ots)

(mb) Ein Elfjähriger und eine 65-Jährige haben am Donnerstag bei Fahrradunfällen schwere Verletzungen erlitten.

In Anreppen bog der elfjährige Junge gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrrad von der Straße Auf dem Teiche nach rechts auf die Anreppener Straße in Richtung Delbrück ab. Er nutzte kurz den Gehweg an der Anreppener Straße und zog dann ohne auf den Verkehr zu achten nach links auf die Fahrbahn, direkt vor einen ebenfalls in Richtung Delbrück fahrenden Mercedes. Die 37-jährige Autofahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Fahrrad wurde frontal erfasst und der Junge schleuderte über die Motorhaube. Der behelmte Kopf des Kindes prallte in die Frontscheibe. Dann fiel der Radler auf die Straße. Schlimme Kopfverletzungen hat der Fahrrad-Integralhelm abgewehrt. Allerdings zog sich der Junge einen schweren Beinbruch zu. Er kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn und musste stationär aufgenommen werden.

Gegen 16.00 Uhr fuhren zwei 65-jährige Pedelec-Fahrerinnen nebeneinander auf dem kombinierten Geh- und Radweg an der Lipplinger Straße in Richtung Delbrück. Ihre Räder gerieten aneinander und eine der behelmten Frauen stürzte. Die Radlerin brach sich einen Arm. Der Rettungsdienst brachte die schwerverletzte 65-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus.

Die Unfallstelle in Anreppen. Der Fahrrad-Integralhelm hat den Jungen vor schlimmen Kopfverletzungen geschützt.

