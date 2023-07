POL-PB: Telefonbetrug - Anrufer gibt sich als Mitarbeiter der Gaswerke aus

Bad Lippspringe (ots) - (md) Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (04.07.2023, 19:00 Uhr) und Mittwochmorgen (05.07.2023, 07:00 Uhr) brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Weberei in Bad Lippspringe ein und erbeuteten mehr als 1.000 Euro. Eine Mitarbeiterin des Nachbargeschäftes bemerkte die beschädigte Ladentür am frühen Dienstagmorgen und benachrichtigte die ...

