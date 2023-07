Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bad Lippspringer Geschäft - Täter fliehen mit Bargeld

Bad Lippspringe (ots)

(md) Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (04.07.2023, 19:00 Uhr) und Mittwochmorgen (05.07.2023, 07:00 Uhr) brachen Unbekannte in ein Geschäft an der Weberei in Bad Lippspringe ein und erbeuteten mehr als 1.000 Euro.

Eine Mitarbeiterin des Nachbargeschäftes bemerkte die beschädigte Ladentür am frühen Dienstagmorgen und benachrichtigte die Polizei.

Wer hat im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell