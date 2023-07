Polizei Paderborn

POL-PB: Sichere Reise: Infostände der Polizei auf dem Wochemarkt und am Lippesee

Paderborn (ots)

(mb) Die Sommerferien laufen bereits, Einige starten noch in den Urlaub. Hier sind Vorbereitungen unumgänglich. Die Polizei berät dazu auch persönlich. Polizistinnen und Polizisten stehen an Infoständen zum Thema "sicheres Reisen" bereit. Dabei geht es sowohl um Reisen mit dem Auto oder Wohnmobil, als auch darum, wie das Zuhause während der Abwesenheit gesichert werden kann.

Infostände:

Am Donnerstag, 06.07.2023, von 10.00 bis 13.00 Uhr in Schloß Neuhaus auf dem Wochenmarkt und anschließend von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr am Lippesee, Sennelager Straße, Wohnmobilplatz vor der DLRG-Station.

Tipps auch auf der Website der Paderborner Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/tipps-fuer-den-ferienreiseverkehr-0

