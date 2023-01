Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber im Einsatz nach Reitunfall

Mönchengladbach-Rheindahlen-Land, 03.01.2023, 14:13 Uhr, Woof (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Reitunfall in Woof gerufen. Eine Reiterin war aus noch unbekannter Ursache vom Pferd gefallen und hatte sich dabei schwer am Kopf verletzt. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde durch den ersteintreffenden Notarzt der Berufsfeuerwehr der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg alarmiert. Dabei sicherte die Feuerwehr den Landeplatz auf einem Feld ab. Die Frau wurde nach der Erstversorgung im Rettungswagen dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen und ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

