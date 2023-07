POL-PB: Rücksichtsloses Überholmanöver auf der B64 - Zeugen gesucht

Lichtenau (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Marienweg in Lichtenau hat sich am Mittwochabend ein 46-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 18.50 Uhr in Richtung B68 unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Telefon: 05251 ...

