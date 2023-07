Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Zwei Radlerinnen, ein Radler sowie ein Mopedfahrer haben bei Verkehrsunfällen teils schwere Verletzungen erlitten.

Am Donnerstag fuhren eine 80-jährige Radfahrerin und ein 83-jähriger Radfahrer gegen 13.50 Uhr mit Elektrofahrrädern an der Dubelohstraße stadtauswärts. Sie wollten an Kreuzung Dubelohstraße/Heinz-Nixdorf-Ring den Überweg über die Auffahrt zur B1 nutzen. Vor der Fußgängerampel kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Eheleute und beide stürzten. Die Frau erlitt schwere, der Mann leichte Verletzungen. Andere Passanten eilten den verletzten Senioren zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort kamen beide Verletzten in ein Krankenhaus.

Um 15.30 Uhr bog eine 84-jährige Fiat-500-Fahrerin aus der Hermann- Kirchhoff- Straße nach links auf den Löffelmannweg ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 28-jährigen Mopedfahrers, der mit seiner vom Löffelmannweg nach links in die Hermann- Kirchhoff- Straße einbiegen wollte. Das Kleinkraftrad wurde vom Pkw frontal erfasst, unter der Front eingeklemmt und einige Meter über den Asphalt geschoben. Der Mopedfahrer stürzte von seinem Zweirad, stand aber nach Zeugenaussagen sofort wieder auf. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste nicht sofort medizinisch versorgt werden.

Am Freitagmorgen ereignete sich der nächste Verkehrsunfall mit einer Zweiradfahrerin. Eine 49-jährige Pedelec-Fahrerin fuhr gegen 07.45 Uhr von der Bahnhofstraße aus auf den Frankfurter Weg in Richtung Borchener Straße. Sie wollte von der Fahrbahn nach rechts über einen abgesenkten Bordstein auf den Geh- und Radweg fahren. Am Bordstein kam sie zu Fall. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

