Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück gehabt

Weimar (ots)

Bereits am frühen Dienstagabend lief einem Polizeibeamten in Weimar West ein Mann über die Füße, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Bis zur am Mittwoch folgenden Vorführung beim zuständigen Gericht musste der Weimarer auf der hiesigen Dienststelle bleiben. Hier fand man in seinen Sachen eine Konsumeinheit einer synthetischen Droge, was ihm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einbrachte. Außerdem wurden die Drogen eingezogen. Mehr Glück aber hatte der 42-Jähirge am nächsten Morgen beim Gericht. Durch den zuständigen Richter wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt, nachdem er dem Mann das Versprechen abrang, zur nächsten Ladung tatsächlich zu erscheinen. So konnte er vom Gericht wieder nach Hause gehen.

