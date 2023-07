Polizei Paderborn

POL-PB: "Im Halteverbot aufgefallen" oder "Manchmal trügt der Schein"

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Quadfahrer aus dem Verkehr gezogen, der einige grundsätzliche Verkehrsvorschriften ignoriert hatte.

Einem Streifenteam fiel am Donnerstag gegen 18.45 Uhr ein unbesetztes Quad mit laufendem Motor im absoluten Halteverbot an der Riemekestraße auf. Die Polizisten kontrollierten den Fahrer, der mit Helm auf dem Kopf sowie offener Flasche Bier in der Hand aus einem Kiosk kam und weiterfahren wollte. Gefahren sei er gar nicht, so der Mann. Das allerdings war per Videobeweis aus einer Überwachungskamera sogleich widerlegt. Der 38-Jährige zeigte dann einen Führerschein vor, der augenscheinlich gefälscht war. Einen Fahrzeugschein für sein Gefährt hatte der Mann nicht. Nach einer Überprüfung war klar: Das Quad selbst war nicht zugelassen und die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem Motorrad, dessen TÜV fast ein Jahr abgelaufen war. Die Auspuffgeräusche des Vierrads waren deutlich zu laut. Es stellte sich heraus, dass die Schalldämpfer ausgebaut worden waren und somit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Die Dämpfer führte der Quad-Fahrer in seinem Rucksack mit. In dem Rucksack fanden die Polizisten noch weitere verfälschte Fahrzeug-Kennzeichen. Zudem fielen beim Fahrer Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum auf. Der 38-Jährige gab auch zu, Drogen zu konsumieren. Er musste mit zur Blutprobe. Das Quad und alle tatrelevanten Beweismittel wurden sichergestellt. Auf den Paderborner kommt jetzt ein wirklich umfangreiches Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell