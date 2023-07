Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher in Wohnhaus und Geschäften - Dachrinnen-Dieb nach Zeugenhinweisen gefasst

(mb) Ein Wohnhauseinbruch in der Stadtheide und zwei erneute Geschäftseinbrüche sind in der Innenstadt verübt worden. Ein Dachrinnendiebstahl konnte noch in der Tatnacht geklärt werden.

Die Bewohner eines Einfamilienhauses am Taubenweg waren für 14 Tage verreist, als sie am späten Sonntagabend zurückkehrten, stellten sie fest, dass in ihrer Abwesenheit Einbrecher im Haus waren. Der oder die Täter waren auf die Garage geklettert und hatten ein Fenster aufgebrochen. Sie hatten im Haus nach Wertsachen gesucht und einen Möbeltresor mit Schmuck entwendet.

An der "kleinen" Borchener Straße fast an der Ecke zur Bahnhofstraße versuchten Einbrecher in der Nacht zu letztem Freitag in ein Kopier-Geschäft einzudringen. Es gelang ihnen nicht, die Eingangstür zu öffenen.

Etwas weiter an der Bahnhofstraße stadtauswärts stiegen der oder die Täter in der Nacht zu Samstag durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in den Gastraum eines türkischen Restaurants ein. Dort wurden Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet.

In diesem drei Fällen sucht die Polizei noch Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Wie wichtig schnelle Zeugenmeldungen bei der Aufklärung von Straftaten sind, zeigte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ein Zeuge hatte einen verdächtigen Mann an der Straße Am Damm gesehen, der sich an den Kupfer-Fallrohren der Dachrinne eines Wohnhauses zu schaffen machte. Der Zeuge alarmierte die Polizei und konnte den Täter gut beschreiben. So entdeckte eine Polizeistreife bei der Fahndung nach dem Dachrinnen-Dieb einen entsprechenden Mann, der sich an der Michaelstraße in eine Ecke drückte. Dann ging der Verdächtige weiter und wurde überprüft. Dabei fanden die Polizisten mehrere Werkzeuge und Utensilien zum Drogenkonsum in seinem Rucksack. Die drei entwendeten Fallrohre lagen in der Ecke an der Michaelstraße. Die Rohre waren bereits transportfreundlich zusammengedrückt und "aufgefaltet" worden. Gegen den 45-Jährigen Tatverdächtigen läuft jetzt eine Strafanzeige.

