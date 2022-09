Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Neubulach (ots)

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag bei Neubulach.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 56-jährige Autofahrerin gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 4371 von Oberhaugstett in Richtung Martinsmoos unterwegs, als sie möglicherweise wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme nach rechts in den Graben abkam. In der Folge gelangte sie zwar wieder auf die Fahrbahn zurück, jedoch hatte sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren, woraufhin sie in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidierte. Beide Fahrzeuge kamen schließlich im Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Autofahrerin verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Über den Schweregrad ihrer Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Der 50-jährige Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Stand leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt rund 30.000 Euro. Die Kreisstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt.

