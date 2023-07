Polizei Paderborn

POL-PB: Im Sekundenschlaf Baustellenabsperrung überfahren - Strafanzeige

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall in der Brückenbaustelle auf der B64 Höhe Borchener Straße muss sich der Unfallfahrer wegen des Verdachts der Fahrerflucht und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Am Montag meldeten mehrere Zeugen gegen 15.50 Uhr einen Unfall in der Baustelle. Ein in Richtung Bad Driburg fahrender SUV hatte mehrere Absperrbaken überfahren und war anschließend weitergefahren. Die Polizei fand am Unfallort sieben völlig demolierte Absperrbaken und das abgerissene Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallfahrzeugs. Ein Fahrstreifen musste gesperrt werden. Während die Ermittlungen zum Unfallfahrer aufgenommen wurden, kam der 47-jährige Tatverdächtige rund 20 Minuten später mit seinem beschädigten Hyundai SUV zum Unfallort zurück. Er gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein und so in die Absperrungen geraten zu sein. Unter Schock sei er zunächst weitergefahren. An seinem Auto war Sachschaden in Höhe von rund 8.000 entstanden. Auf etwa 1.000 Euro beläuft sich der Schaden am Sperrmaterial. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und stellte den Führerschein des 47-Jährigen sicher. Das beschädigte SUV musste von einem anderen Fahrer vom Unfallort abgeholt werden.

