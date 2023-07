Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus und Kindergarten

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Am Wochenende ist an der Fürstenallee in ein Einfamilienhaus und am Merschweg in den Kindergarten eingebrochen worden.

Die Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner von Samstagmorgen bis Montagabend und hebelten an der Fürstenallee ein vermutlich auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses auf. Sie gelangten er in das Gebäudeinnere und durchwühlten Schränke und Kommoden. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Das Haus verließen die Einbrecher vermutlich durch eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes. Aus dem Garten stahlen sie zwei verschlossene E-Bikes.

Im Kindergarten am Merschweg endete der Betrieb am Freitagnachmittag. Am Montagmorgen fiel der Einbruch auf. Auf dem Hinterhof hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen in die KiTa ein. Sie brachen Innentüren auf und suchten in den Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ein Laptop, ein Tablet sowie eine Digitalkamera wurden entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in beiden Fällen unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

