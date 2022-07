Polizei Dortmund

POL-DO: Farbsprüher nachts auf dem Südwall in Dortmund: Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Gegen zwei 22 und 27 Jahre alte Männer ermittelt die Polizei nach einer Sachbeschädigung durch Grafitti auf dem Südwall in Dortmund. Die Tatverdächtigen fielen in der Nacht zu Freitag (15.7.2022) um 3.20 Uhr an einem silbernen Hyundai auf. Sie trugen Handschuhe.

Die Polizei hielt das Auto an, als der 27-jährige Fahrer losfahren wollte. Er hinterließ den Eindruck, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Das führte später zu einer Blutprobe in einer Polizeiwache. Bei der Kontrolle entdeckte die Polizei in dem Pkw und auf dem Gehweg mehrere Dosen mit Sprühfarben und eine Schablone. In unmittelbarer Nähe auf einem Betonpfeiler: frisch aufgesprühte Farbe.

Die Polizei ermittelt gegen beide Männer, da der Verdacht besteht, dass sie Sachbeschädigungen begangen haben. Da der 27-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Auto führte, leitete die Polizei auch dazu ein Verfahren ein.

