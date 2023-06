Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Goldschmuck erbeutet

Wipperfürth (ots)

Am Samstag (24. Juni) sind Langfinger in ein Einfamilienhaus in der August-Mittesten-Scheid-Straße in Agathaberg eingestiegen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr hebelten die Täter an einer Tür zum Wintergarten, an einer Terrassentür sowie an der Haustür. Erstmal im Objekt durchwühlten sie die Räume des Hauses nach möglichem Diebesgut. Mit diversem Goldschmuck als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

