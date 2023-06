Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Grundschulen

Reichshof / Engelskirchen (ots)

Unbekannte sind zu Beginn der Sommerferien in mehrere Grundschulen eingedrungen. Dabei hatten sie es offenbar auf Tablets und Laptops abgesehen.

In Reichshof drangen sie im Tatzeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (23. Juni) in die Grundschule Wildbergerhütte ein. Um in die Schule zu gelangen, hebelten die Täter mehrere Metalltüren auf. Im Gebäude öffnete sie teilweise mit erheblichem Kraftaufwand mehrere Bürotüren und ließen diverse Tablets und einen Laptop mitgehen.

Auch in Denkligen waren Einbrecher am Werk. Im gleichen Tatzeitraum verschafften sich die Täter durch eine aufgehebelte Tür Zugang ins Schulgebäude. Auch hier hebelten die Unbekannten mehrere Bürotüren auf. Im Sekretariat hebelte sie mit massivem Kraftaufwand einen Tresor auf. Was genau gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Auch in Engelskirchen ist eine Grundschule im gleichen Tatzeitraum im Visier von Einbrechern gewesen. Die Täter setzten ihr Hebelwerkzeug am Haupteingang der Grundschule in der Bergischen Straße an und öffneten auch im Innern zahlreiche Bürotüren. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell