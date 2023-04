Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung auf Streifenfahrt entdeckt

Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 21.04.2023 gegen 16:20 Uhr stellten Polizisten während der Streifenfahrt in Sonneberg im Bereich des Bahnhofes eine stattfindende Körperverletzung fest. Ein 20-Jähriger attackierte einen 14-Jährigen und versuchte weiterhin einen 15-Jährigen zu schlagen. Durch den sofortigen Einsatz der Beamten konnte die Körperverletzung beendet werden. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt. Der 20-Jährige war stark alkoholisiert und leistete in der weiteren Folge aktiven Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizisten. Daraufhin wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Beim Widerstand wurde niemand verletzt. Bei der anschließenden Durchsuchung des 20-Jährigen wurde ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Da sich der Gesundheitszustand des 20-Jährigen verschlechterte, wurde er durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Dort angekommen, bespuckte der Beschuldigte eine Polizistin sowie das medizinische Personal und leistete erneut aktiven Widerstand. Daraufhin wurde der 20-Jährige in ein Fachkrankenhaus gebracht um eine Gefährdung anderer und sich selbst auszuschließen. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

