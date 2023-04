Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Kfz in Sonneberg

Sonneberg (ots)

In der Nacht vom 22.04.2023 auf den 23.04.2023 beschädigten unbekannte Täter in Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße die Heckscheibe eines Pkws, welcher vor einer Bierstube abgeparkt war. Bei möglichen Hinweisen auf die Täterschaft der unbekannten Person melden Sie sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sonneberg.

