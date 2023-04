Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kontrolle von Kleinkrafträdern - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Triptis (ots)

Am Samstag, den 22.04.2023 führten Beamte der Einsatzunterstützung Verkehrskontrollen im Raum Triptis durch. Hierbei wurde in einem Fall ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit einer Simson S51 einer Kontrolle unterzogen. An dem Kleinkraftrad wurden dabei bauliche Veränderungen festgestellt, welche den Verdacht einer Leistungssteigerung begründen.

In einem weiteren Fall sollte wenig später ein weiteres Moped einer Kontrolle unterzogen werden. Der 18-jährige Fahrzeugführer versuchte sich zunächst durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch in einer Sackgasse gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurden auch hier erhebliche bauliche Veränderungen am Kleinkraftrad festgestellt.

In beiden Fällen erfolgte die Sicherstellung der Fahrzeuge zum Zweck einer technischen Untersuchung. Weiterhin wurden mehrere Anzeigen gegen die Fahrzeugführer erstattet.

In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweis, dass bauliche Veränderungen an Fahrzeugen nicht nur ein erhebliches Unfallrisiko darstellen, sondern oftmals auch zu einer Änderung des Fahrzeugtyps führen und damit unter Umständen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell