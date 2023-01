PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Serie von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen +++ Mehrere Brände im Kreis +++ Sicherstellung von Schreckschusswaffen +++ Schlägerei in Kelkheim +++ Einbruch Schwalbacher Schule

Hofheim (ots)

1. Serie von Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen | Flörsheim am Main, Rheinallee | Samstag, 31.12.2022, 19 Uhr - Sonntag, 01.01.2023, 03:00 Uhr |

Zum Berichtszeitpunkt wurden in der Silvesternacht acht ordnungsgemäß geparkte Kraftfahrzeuge in der Flörsheimer Rheinallee beschädigt. Dabei wurden Karosserieteile zerkratzt, es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zur Sache nimmt die Polizei Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760 entgegen.

2. Neun gemeldete Brandfälle | Kreisgebiet Main-Taunus | Samstag, 31.12.2022 - Sonntag, 01.01.2023 |

Von Silvester auf Neujahr kam es insgesamt zu neun Brandfälle mit verschiedenen Ursachen und Auswirkungen im Kreisgebiet Main-Taunus.

In der Hauptstraße von Eschborn kam es in der Silvesternacht zu einer fahrlässigen Brandstiftung. Bei der Entsorgung einer Feuerwerksbatterie durch unbekannten Verursacher fing eine 240 Liter große Mülltonne Feuer. In der Folge wurden vier weitere Mülltonnen sowie ein geparktes Kraftfahrzeug durch Brand- und Hitzeentwicklung beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens bedarf weiterer Ermittlungen.

Im Langen Weg in Eschborn-Niederhöchststadt wurden durch unbekanntes Tatmittel zwei Großraummülltonnen sowie eine Holzumfriedung in Brand gesetzt. Angaben zum Verursacher und zur entstandenen Schadenshöhe sind nicht bekannt. Das Feuer konnte zeitnah abgelöscht werden. In der Gartenstraße von Kriftel gerieten Gartenmöbel auf einem Balkon durch Feuerwerkskörper in Brand. Ein aufmerksamer Nachbar brach die Wohnungstür auf und alarmierte die Feuerwehr, da die Mieterin im Urlaub war. Das Feuer konnte gelöscht werden, die Tür instandgesetzt werden. Durch das fehlgeleitete Feuerwerk entstand Sachschaden von etwa 200 EUR. Der Verursacher des Schadens steht aktuell nicht fest.

Am Berliner Platz in Kriftel kam es zu einer Sachbeschädigung an einem 1100 Liter großen Altpapiercontainer. Mutmaßlich entstand durch einen abgebrannten Feuerwerkskörper ein Schwelbrand, welcher durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Der Sachschaden wurde mit 100 EUR beziffert. Der Verursacher des Brandes ist nicht bekannt.

Am Ringofen in Kriftel kam es beim unachtsamen Abbrennen von Feuerwerkskörper zum Brand von Hecken zweier Wohnhäuser. Durch Funkenflug wurde ein Sofa innerhalb eines Wohnhauses leicht beschädigt. Der kurzzeitige Brand konnte durch Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 EUR.

In der Langenhainer Straße in Hofheim-Wallau schlug ein Feuerwerkskörper aus einer Feuerwerksbatterie in einer offenstehenden gemauerten Gartenhütte auf einem Wohngrundstück ein. Hierbei wurde innerhalb der Gartenhütte eine weitere Feuerwerksbatterie sowie Mobiliar und Inventar entzündet. Der Brand musste durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden; der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 EUR.

Im Birkenfeld in Hofheim-Langenhain kam es zu einer Sachbeschädigung durch einen verirrten Feuerwerkskörper innerhalb einer offenstehenden Garage. Durch den entstandenen Brand wurde Inventar in Mitleidenschaft gezogen, der Brand wurde durch die verständigte Feuerwehr gelöscht, der entstandene Schaden wurde auf 5.000 EUR geschätzt. Der Verursacher des Brandes steht aktuell nicht fest.

In der Hornauer Straße in Kelkheim wurde mutmaßlich durch eine Silvesterrakete eine Hecke es Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Die Kelkheimer Feuerwehr konnte den Brand zeitnah ablöschen. Der Sachschaden wurde bei der Anzeigenaufnahme nicht erfasst; genauso wenig ist bekannt, wer als Verursacher des Brandes in Frage kommt.

In der Odenwaldstraße in Flörsheim-Wicker kam es am Silvestervormittag zu einem mutmaßlich fahrlässig entstandenen Brand von Kochgut auf einem Herd, welcher einen Feuerwehreinsatz auslöste. Bei der entstanden Rauch- und Brandentwicklung löste glücklicherweise ein vorhandener Rauchmelder aus, so dass sich die Bewohnerin aus dem Mehrfamilienhaus hinausbegeben konnte. Beschädigt wurde neben dem Herd eine im Nahbereich befindliche Mikrowelle, Teile der Küchenarbeitsfläche sowie der Wandtapete. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 EUR.

Hinweise zu sämtlichen Brandfällen können bei der Regionalen Kriminalinspektion unter der Telefonnummer 06196 20730 abgegeben werden.

3. Mehrere Festnahmen durch mitgeführte Schreckschusswaffen | Kreisgebiet Main-Taunus | Samstag, 31.12.2022 - Sonntag, 01.01.2023 |

Am Neujahrsmorgen kam es zu einem Vorfall in der S2 Bahn zwischen Frankfurt-Höchst und Hofheim am Taunus. Hierbei hantierte ein 22-jähriger Hofheimer mit einer Schreckschusswaffe und dazugehöriger Munition, ohne Berechtigung und unter erheblichem Alkoholeinfluss. Zu konkreten Bedrohungen oder Gefährdungen kam es hierbei jedoch nicht. Durch unmittelbar verständigte Hofheimer Polizeistreifenbeamte konnte der Mann widerstandslos festgenommen, die Waffe sichergestellt werden. Die weitere Sachbearbeitung erfolgte durch hinzugerufene, für die S-Bahn zuständige Bundespolizeibeamte vom Frankfurter Hauptbahnhof.

In der Burgeffstraße in Hochheim am Main kam es kurz nach Neujahr zu Abgaben aus mutmaßlichen Schreckschusswaffen. Aus einer Menschenmengen soll hierbei nach Zeugenangaben mehrfach durch mehrere Personen in Richtung des Himmels geschossen worden sein. Verletzte habe es hierbei nicht gegeben. Hinweise hierzu nimmt die Regionale Kriminalinspektion Main-Taunus unter der Rufnummer 06196 20730 entgegen.

Bei einer Personenkontrolle eines wohnsitzlosen 33-jährigen Mannes in der Wilhelm-Dichmann-Straße in Kelkheim wurde eine Schreckschusswaffe samt Munition aufgefunden. Da der Mann über keine Berechtigung für das Führen der Waffe vorweisen konnte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet; die Pistole wurde eingezogen.

Ein 53-jähriger Mann aus Hofheim fiel ebenso mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe auf. Diese wurde bei ihm aufgefunden, als er in der Silvesternacht in der Kapellenstraße in Kriftel auf seinem Kraftrad angehalten und kontrolliert wurde. Hierbei stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, eine gültige Fahrerlaubnis konnte er ebenso nicht vorweisen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv einbehalten, die Schusswaffe sichergestellt.

Am Silvesterabend kam es in Hofheim in der Neugasse zu einer Polizeikontrolle eines 22-jährigen Autofahrer aus Eppstein. Der Mann führte griffbereit ein verbotenes Springmesser mit sich; zudem konnten Betäubungsmittel in geringfügiger Menge bei ihm aufgefunden werden. Da ein Vortest positiv auf Betäubungsmittel verlief, wurde zudem eine Blutprobe beim dem Beschuldigten entnommen und der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Selbstverständlich wurden ebenso das Messer und die Drogen einbehalten; entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

4. Gefährliche Körperverletzung durch Teilnahme an einer Schlägerei | Kelkheim, Frankfurter Straße | Sonntag, 01.01.2023, 00:53 Uhr |

Nach ersten Ermittlungen ist ein junger Mann aus Kelkheim in der Silvesternacht durch eine mehrköpfige Gruppe auf der Frankfurter Straße in Kelkheim körperlich angegangen worden. Nach verbalen Streitigkeiten sei der Geschädigte zu Boden geschlagen und am Boden liegend mehrfach getreten worden. Seine Begleiterin, welche schlichtend eingreifen wollte, sei mehrfach mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen worden.

Zeugen mögen sich bei der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490 melden.

5. Einbruch in Friedrich-Ebert-Schule | Schwalbach am Taunus, Westring | Freitag, 30.12.2022, 22 Uhr - Samstag, 31.12.2022, 10:30 Uhr |

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Friedrich-Ebert Schule in Schwalbach und entwendeten nach ersten Ermittlungen Bargeld in unbekannter Höhe. Neben einem aufgebrochenen Fenster im Erdgeschoss wurden mehrere Büro- und Lagerräumen in mehreren Stockwerken aufgesucht. Zahlreiche Schränke und Schubladen wurden aufgehebelt und durchwühlt. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.

Die Regionale Kriminalinspektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 20730 entgegen.

