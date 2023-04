Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall - weitere Zeugen gesucht

Ebersdorf (ots)

Am Samstag, den 22.04.2023 wurde gegen 16:15 Uhr die Polizeiinspektion Saale-Orla über ca. 20 Mopedfahrer im Gewerbegebiet Ebersdorf informiert, welche dort umherfahren sollen. Im Rahmen einer Kontrolle des Bereiches und der dort aufhältigen Personen wurde den Beamten bekannt, dass sich bereits gegen 13:30 Uhr im Gewerbegebiet ein schwerer Verkehrsunfall ereignet haben soll. Hierbei sei ein 18-jähriger mit seinem Kleinkraftrad Simson aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren und habe sich hierbei derart schwere Verletzungen zugezogen, dass dieser mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verflogen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Saale-Orla weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zum weiteren Geschehensablauf im Anschluss an den Unfall machen können.

