Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag (21.03.2023) ist es in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wedel zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 60-jährige Wedelerin um 09:40 Uhr mit ihrem Chrysler die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Tinsdaler Straße.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es im Bereich der Lichtzeichenanlage im Einmündungsbereich der Rudolf-Breitscheid-Straße/ Kronskamp zu einem Verkehrsunfall mit der Pedelecfahrerin. Diese befuhr parallel zur Fahrbahn den dortigen Radweg und beabsichtigte die Fahrbahn im Bereich der Ampel zu queren.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kraftfahrzeug und der Wedeler Pedelecfahrerin, die sich leicht verletzte.

An dem Elektrofahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Das Polizeirevier in Wedel hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können ihre Hinweise an die Ermittler unter der Rufnummer 04103 - 5018 - 0 richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell