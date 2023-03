Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Ablagerungen von Kunststoff-Kanistern mit Altöl entlang des Asperhorner Weges - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.03.2023) haben Mitarbeiter der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung aus Klein Kummerfeld am Fahrbahnrand des Asperhorner Weges /Höhe Autobahnüberführung der BAB 23 einen 10-Liter Kunststoffkanister am Fahrbahnrand festgestellt.

Bereits am Freitag (17.03.2023) wurden 5 Kunststoff-Kanister im Asperhorner Weg festgestellt.

Bei einer näheren Inaugenscheinnahme und Überprüfung des Inhaltes konnte bei beiden Probenentnahme Altöl festgestellt werden.

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn hat in beiden Fällen die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die unmittelbar vor Feststellung der Taten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an die Polizei unter der Rufnummer 04121 - 4092 - 0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell