POL-GM: Einbruch in Postfiliale

Bergneustadt (ots) - Im Tatzeitraum zwischen 22 Uhr am Dienstag und 13 Uhr am Mittwoch (21. Juni) sind Unbekannte in das Vereinshaus auf dem Sportgelände in der Kreuzstraße in Pernze eingebrochen. Mit einem Stein schlugen die Täter ein Fenster ein und gelangten auf diesem Wege in das Vereinshaus. Dort hatten sie es auf die Vereinskasse abgesehen. Mit dem Bargeld daraus flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der ...

