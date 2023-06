Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots)

Zwischen Montag und Dienstag (19. / 20. Juni) kam es am Graf-Arnold-Platz in Wiehagen zu einer Unfallflucht bei der ein roter Ford Fiesta beschädigt wurde. Der Wagen parkte in der Zeit zwischen 15 Uhr und 6.50 Uhr am Fahrbahnrand. Als die Besitzerin am Morgen zu ihrem Auto kam, entdeckte sie Kratzer sowie dunkelgrauen bis schwarzen Lackabrieb am linken Außenspiegel und am linken Kotflügel. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

