POL-GM: Hinweise zu grauem Auto erbeten

Nümbrecht (ots) - Am Sonntagabend (18. Juni) kam es auf der Jägerhofstraße in Nümbrecht-Elsenroth zu einem Autounfall. Einer der Beteiligten entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Um 19:04 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus Nümbrecht in seinem VW Golf auf der Jägerhofstraße in Richtung Huppichteroth. In einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden schwarzen Pkw. ...

mehr