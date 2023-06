Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht - Hinweise zu schwarzem Pkw gesucht

Nümbrecht (ots)

Am Sonntagabend (18. Juni) kam es auf der Jägerhofstraße in Nümbrecht-Elsenroth zu einem Autounfall. Einer der Beteiligten entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Um 19:04 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus Nümbrecht in seinem VW Golf auf der Jägerhofstraße in Richtung Huppichteroth. In einer Rechtskurve kam es zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden schwarzen Pkw. Dabei wurden die linken Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu dem schwarzen Pkw oder dem Fahrer bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell