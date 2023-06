Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwangere nach Alleinunfall schwer verletzt

Radevormwald (ots)

Bei einem Autounfall auf der Elberfelder Straße am Samstag (17. Juni) in Radevormwald-Bergerhof hat sich die 28-Jährige schwangere Autofahrerin schwer verletzt. Die 28-jährige Radevormwalderin fuhr um 6.10 Uhr in ihrem Audi aus Richtung Kölner Straße kommend in Richtung "Zum Kreuz" als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Ampelmast kollidierte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand erheblicher Schaden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 40.000 Euro.

