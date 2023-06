POL-GM: Einbrecher stehlen Sparschwein

Reichshof (ots) - Auf der Nosbacher Straße (L342) in Fahrtrichtung Rothemühle sind am Samstag (17. Juni) zwei Autos miteinander kollidiert. Ein 42-jähriger Reichshofer fuhr um 13:57 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Nosbacher Straße aus Richtung Rothemühle kommend in Fahrtrichtung Wildbergerhütte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden Auto ...

mehr