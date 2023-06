Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In den Gegenverkehr geraten

Reichshof (ots)

Auf der Nosbacher Straße (L342) in Fahrtrichtung Rothemühle sind am Samstag (17. Juni) zwei Autos miteinander kollidiert. Ein 42-jähriger Reichshofer fuhr um 13:57 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Nosbacher Straße aus Richtung Rothemühle kommend in Fahrtrichtung Wildbergerhütte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden Auto einer 29-jährigen Nümbrechterin kollidierte. Umherfliegende Trümmerteile trafen die Motorhaube eines BMW, der sich zur Unfallzeit hinter dem Wagen der Nümbrechterin befand. Sowohl der 42-Jährige als auch die 29-Jährige erlitten lediglich leichte Verletzungen. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihren beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem BM entstand nur geringer Sachschaden; Der Fahrer, ein 61-jähriger Morsbacher, konnte seine Fahrt anschließend unverletzt fortsetzen. Die Nosbacher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 15:15 Uhr komplett gesperrt

